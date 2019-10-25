Президент Кубы: Благодарим Азербайджан за организацию саммита на высоком уровне

25 октября 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выражаем благодарность Азербайджану за организацию этого саммита на высоком уровне. Вот уже 27 лет как между Кубой и Азербайджаном длятся двухсторонние отношения. Мы преодолели 11 тысяч километров именно для участия в этом саммите.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Он сообщил, что для восстановления справедливости во всем мире необходима совместная деятельность.

"Мы должны сделать все что в наших силах, чтобы спасти наши народы. Политика колонизации способствовала разграблению наших ресурсов.

Империалистические силы превратили наши силы в своего рода лаборатории. Они лишили нас доступа ко всем платформа. Мы попали в такое положение потому, что не склонили голову перед их диктатом. Все это происходит в XXI веке. В отношении тех стран, которые желают быть независимыми, суверенными, не хотят жить под диктовку больших государств, осуществляется грязная политика. Мы хотим мира. Для этого мы должны быть сильными и солидарными, сплотившись, мы должны требовать свое существование", - сказал Мигель Диас-Канель.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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