Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)

25 октября 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Палестины Раидом Аль-Малики.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, вначале палестинский министр поздравил Азербайджан с председательством в Движении неприсоединения, 28-летием государственной независимости и присоединением к "Группе 77".

В ходе встречи было подчеркнуто, что именно Устав ООН и резолюции Совбеза должны играть ключевую роль в урегулировании спорных вопросов. Было отмечено, что в этом смысле Азербайджан поддерживает усилия, направленные на обеспечение прав палестинского народа в рамках ООН, а также Организации исламского сотрудничества и других международных платформ.

Собеседники отметили важность координированных совместных усилий в многосторонних форматах и пришли к общему мнению, что это может внести серьезный вклад в международную безопасность и мир.

Глава МИД Палестины, выразив уверенность в том, что Азербайджан в период председательства в Движении будет агитировать за эти высшие ценности, служить глобальному миру и процветанию, пожелал удачи Азербайджану. Было отмечено, что текущий Саммит знаменателен с этой точки зрения и имеет большое значение для агитации за многостороннее сотрудничество, которое столь необходимо в современном мире.

Эльмар Мамедъяров обратил внимание гостя на значимость скоординированной деятельности между Движением неприсоединения и «Группой 77» и совместных усилий в рамках платформы сотрудничества Юг-Юг.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)
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