Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)

25 октября 2019 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Халидом Аль-Хамад Аль-Сабахом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, между министрами состоялся обмен мнениями о текущих отношениях сотрудничества между двумя странами и перспективах расширения двусторонних связей.

Поздравив Азербайджан с председательством в Движении неприсоединения Сабах Халид Аль-Хамад Аль-Сабах отметил, что XVIII Саммит организован на высшем уровне.

В ходе встречи было высоко оценено текущее состояние двусторонних политических отношений, подчеркнута необходимость проведения в скором времени заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)
  • Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)
  • Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)
  • Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)
Новости по теме
Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)
Политика 20:54
Премьер-министр Танзании прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 19:15
Президент Кубы: Благодарим Азербайджан за организацию саммита на высоком уровне
Политика 17:26
Премьер Малайзии: Террор - большая угроза для мира
Политика 17:05
Мевлют Чавушоглу: Мы приняли участие в этом саммите, чтобы продемонстрировать поддержку Азербайджану
Политика 16:21
ООН: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации
Политика 13:13
Лента новостей
Генсек ООН выразил тревогу из-за накрывающей мир волны протестов
Другие страны 21:18
Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)
Политика 20:54
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 20:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с супругами глав государств и правительств, участвующих в Саммите Движения неприсоединения (ФОТО)
Политика 20:24
Советом Европы за инновации в судебной системе и правосудии были награждены четыре страны (ФОТО)
Европа 20:14
В Баку еще на 12 улицах созданы стоянки такси (ФОТО)
Общество 20:00
Джавид Гурбанов встретился с министром дорог и градостроительства Ирана (ФОТО)
Азербайджан 19:57
Мы считаем, что механизм аграрного страхования оправдает себя - эксперт
Бизнес 19:15
Премьер-министр Танзании прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 19:15