Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Халидом Аль-Хамад Аль-Сабахом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, между министрами состоялся обмен мнениями о текущих отношениях сотрудничества между двумя странами и перспективах расширения двусторонних связей.

Поздравив Азербайджан с председательством в Движении неприсоединения Сабах Халид Аль-Хамад Аль-Сабах отметил, что XVIII Саммит организован на высшем уровне.

В ходе встречи было высоко оценено текущее состояние двусторонних политических отношений, подчеркнута необходимость проведения в скором времени заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.