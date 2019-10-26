Госминистр: Катар готов оказать содействие укреплению многосторонности в Движении неприсоединения

26 октября 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Катар готов оказать содействие укреплению многосторонности в Движении неприсоединения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Государственный министр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мурайхи в ходе второго дня XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Катар выражает приверженность целям и задачам Движения неприсоединения. Важно координировать действия в рамках данной организации, чтобы продвигать ее роль в решении глобальных проблем. Катар готов оказать содействие странам-членам в укреплении многостороннего сотрудничества»,- сказал он.

Госминистр отметил, что сегодня мир сталкивается угрозами транснационального характера,
и это влияет на устойчивость мира.

«Ни одна страна не может вне сотрудничества решать такие проблемы, так как это требует совместной работы. Мы готовы способствовать укреплению мультилатерализма. Международное сообщество очень нуждается в диалоге, чтобы достичь целей Движения неприсоединения»,- сказал он.

Далее, госминистр отметил, что эмбарго Катара противоречит принципам Движения неприсоединения.

«Мы не признаем какие-либо односторонние меры, которые блокируют экономическую деятельность. Катар верит в мир и безопасность в регионе»,- сказал он.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

До начала саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.
Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.
Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй по величине и влиянию политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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