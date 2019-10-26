Азербайджан предпринимает верные шаги, чтобы мир услышал правду – иранский эксперт

26 октября 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает верные шаги с тем, чтобы мир услышал правду.

Об этом в субботу сказал Trend эксперт по международным отношениям и экономическим вопросам Фаршид Багериан.

По его словам, Азербайджан – страна, подвергнувшаяся агрессии, 20% территорий которой находится под оккупацией.

Иранский эксперт добавил, что председательство в Движении неприсоединения Азербайджана является успехом для страны.

«Азербайджанское правительство предприняло важные шаги по популяризации страны, и в результате сегодня Азербайджан в центре внимания мира», - добавил Багериан.

По его словам, в таких условиях Азербайджан способен войти в крупные альянсы и будет в них услышан.

Напомним, что 25-26 октября в Баку начался XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.
Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй в мире политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах большое число государств.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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