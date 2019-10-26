ЮАР: Необходимо укреплять мировую систему на основе международного права

26 октября 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Убеждена, что во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения организация достигнет новых успехов, и ЮАР всесторонне будет поддерживать Азербайджан.

Об этом, выступая на дебатах XVIII саммита Движения неприсоединения, проводимого в Баку, сказала министр по международным отношениям и сотрудничеству ЮАР Наледи Пандор, сообщает в субботу Trend.

Министр отметила, что члены Движения должны направить усилия на сохранение мира, стабильности и безопасности: «Но этим довольствоваться нельзя, необходимо крепить солидарность, необходимо стараться во имя интересов наших народов. Мы должны бороться с терроризмом, устранять его причины. Нищета — самая тяжелая проблема развивающихся стран, и нам следует работать в этом направлении. Если мы хотим достичь благоденствия в мире, то должны добиваться реформ в СБ ООН, которые важны, как никогда. ЮАР уже выступила с обращением о необходимости таких реформ. Нам необходимо стараться восстановить мир на земле и укреплять мировую систему на основе международного права».

Отметим, что 25-26 октября в Баку начался XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.
Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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