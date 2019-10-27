120 стран поддержали усилия Азербайджана по восстановлению территориальной целостности

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что Армения и ее покровители всячески пытаются очернить имидж Азербайджана в глазах мировой общественности, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился больших дипломатических успехов.

Об этом сказал Trend основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Российский эксперт отметил, что саммит Движения неприсоединения завершил работу принятием четырех документов: «В итоговой Бакинской декларации выражается решительная поддержка усилиям Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности. Страны, принимавшие участие в саммите, выразили решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и выразили свою солидарность с усилиями Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности. А это, по сути, означает, что 120 стран признали Армению страной оккупантом».

Эксперт считает, что вместо того, чтобы демонстрировать стремление к мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, армянская сторона проводит очень странные мероприятия, на которых странные персоны рассказывают вымышленные истории о нарушении в Азербайджане прав национальных меньшинств."А ложь и провокации одной стороны конфликта, как известно, не приближают к миру, даже если вторая сторона прикладывает для этого все силы", - считает политолог.

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS коснулся также вопроса неучастия делегации Армении, как страны-наблюдателя (статус определен членством Армении в ОДКБ) в работе XVIII саммита Движения неприсоединения. Российский политолог считает это - демонстрацией недальновидности со стороны правительства Никола Пашиняна. «Очевидно, что официальный Баку гарантировал бы Еревану безопасность армянской делегации, поскольку дорожит своей высокой международной репутацией. Предположу, именно это и напугало Пашиняна и Ко, поскольку развенчало бы мифы о политике "ненависти и жестокости" Баку, которыми армянская пропаганда пичкает граждан своей страны. Но они не отважились поехать в Баку. Если бы было иначе, то это стало бы подтверждением громких заявлений нового армянского руководства о стремлении к миру и добрососедству», - сказал политолог.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоялся XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период «холодной войны», трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

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