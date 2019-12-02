Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о самороспуске

2 декабря 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Повестка дня заседания включает в себя только один вопрос.

Депутаты обсудят обращение депутатов, представляющих партию «Ени Азербайджан» (ПЕА), в связи с роспуском парламента.

Отметим, что ранее состоялось заседание Политсовета ПЕА, на котором представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить в парламенте с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Также было принято решение о направлении в Милли Меджлис обращения по данному поводу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Независимые депутаты тоже предложили распустить Милли Меджлис
Политика 29 ноября 16:39
Спикер Милли Меджлиса подписал постановление в связи с новым омбудсменом
Политика 29 ноября 14:55
В Азербайджане утвержден размер страховых премий по ОМС
Экономика 29 ноября 13:42
Новоназначенный омбудсман Азербайджана принесла присягу
Политика 29 ноября 13:37
Вопрос о роспуске парламента Азербайджана будет вынесен на обсуждение 2 декабря
Политика 29 ноября 13:24
В Азербайджане будет создан Реестр судебных экспертов
Общество 29 ноября 13:11
Лента новостей
Оглашена дата начала добычи газа с месторождения "Абшерон"
Энергетика 10:35
Узбекистан завершает строительство первой нитки нового газопровода
Энергетика 10:31
В результате пожара на западе Иордании погибли 13 пакистанцев
Арабские страны 10:29
Во Франции отменили "красный" уровень погодной опасности
Европа 10:29
TANAP – это мега проект, направленный к миру и процветанию (Эксклюзив)
Турция 10:28
Лавров обсудит в Баку нагорно-карабахское урегулирование
Нагорно-карабахский конфликт 10:24
Казахстанское АО привлечет работы по ремонту компрессорного оборудования
Тендеры 10:23
Водные объекты на оккупированных территориях Азербайджана подвергаются большому антропогенному влиянию
Общество 10:19
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 10:12