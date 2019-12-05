Центр социальных исследований: В Азербайджане нет причин бойкотировать выборы

БАКУ /Trend/ - В преддверии внеочередных парламентских выборов в Азербайджане так называемый "Национальный совет" заговорил о возможном бойкоте выборов.

Как сообщает Trend, политический обозреватель, главный консультант Центра социальных исследований Турал Исмаилов, комментируя данный вопрос, отметил, что, обычно, бойкот является показателем политической деградации.

«Бойкот — выражение протеста. Семантика и философия слова несут в себе критерии противоречия между правом индивидуума на протест и базовыми правами общества. Но как тогда быть? Основной функцией политических партий является участие в выборах. В частности, чтобы оппозиционная партия пришла к власти, либо была представлена в законодательном органе, она должна принимать активное участие в выборах. Это аксиома, базовая суть политической деятельности. Несмотря на это, в мировой истории встречались скандальные политические бойкоты. В настоящее время в Алжире, накануне президентских выборов, слышны призывы к бойкоту. Бойкот выборов оппозицией в Венесуэле в 2018 году, на фоне международных санкций, еще более усугубил ситуацию в стране. Также уместно вспомнить что, что решение о бойкоте выборов в Южной Африке и Нигере вызвали политические волнения», - сказал Исмаилов.

Политический обозреватель отметил, что для бойкотирования выборов в Азербайджане нет объективных причин. По его словам, традиционный шаг радикальной оппозиция, которая «бойкотировала» предыдущие выборы, имеет несколько предпосылок. Во-первых, опросы общественного мнения показывают, что правящая партия вновь выиграет на всех выборах. Во-вторых, опрос по поводу социальных и кадровых реформ Президента в масштабах страны и проведенный в октябре опрос «индекс доверия» показали, что население Азербайджана полностью поддерживает реформы в стране, и рейтинг Президента Ильхама Алиева крайне высок. В целом, общественная поддержка радикальной оппозиции чрезмерно мала, и ее не хватит для успеха на выборах. Также, риторика Али Керимли и его окружения, не меняющаяся в течение долгих лет, не улучшает перспективы их участия в выборах.

Исмаилов добавил, что если радикалы на этот раз «бойкотируют» выборы, то лишь усугубят свое положение, столкнувшись с нелегкой дилеммой.

«Во-первых, после выборов в условиях политического затишья поредеют, и без того немногочисленные, ряды сторонников радикалов. Во-вторых, в обществе закрепится мнение, что радикальная оппозиция не способна ни на что, кроме как "мутить волу" своими незаконными акциями", - подчеркнул Турал Исмаилов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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