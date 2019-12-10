В результате отказа от участия в выборах радикальная оппозиция будет стерта из истории политики

БАКУ/Trend/ - Али Керимли, Джамиль Гасанли и люди подобного типа служат интересам зарубежных кругов, выполняют их поручения.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель председателя партии «Ана Ветен», политический обозреватель Арзуман Абдулкеримов, комментируя высказывания представителей радикальной оппозиции о бойкотировании выборов.

По его словам, внеочередные парламентские выборы, проведение которых запланировано на девятое февраля, полностью соответствуют Конституции и законам Азербайджана.

"Реформы Президента Ильхама Алиева охватывают все сферы. Каждый член общества видит, ощущает экономическую эффективность, пользу этих реформ. Продолжающие реформы охватывают все ветви власти, в том числе законодательную – Милли Меджлис (парламент), в этом нет ничего необычного. Но протесты радикального крыла оппозиции – ПНФА и так называемого «Национального совета», их полные негатива высказывания, призывы к бойкоту выборов показывают, насколько они далеки от социума, реальных политических процессов. Большинство политических партий, общественные организации, интеллигенция, молодежь, одним словом - различные слои общества поддерживают проведение этих выборов и собираются принять участие в них. Но тандем ПНФА - «Национальный совет» продолжает озвучивать нелепые призывы к бойкоту выборов», - сказал Абдулкеримов.

Представитель партии отметил, что они всегда высказывали мысли подобного толка, занимались распространением ложной информации, клеветой и шантажом.

"Таким образом они пытались добиться своих целей, но каждый раз проигрывали. А теперь их целью является срыв парламентских выборов. Невозможно понять их требования, точнее их плутовские мотивы. Партия должна принимать участие в выборах и всегда должна быть готова к ним. Если ты не готов к выборам, не смог организовать свою партию, то чем же ты занимался эти годы?! Разве не вы всегда требовали выборов? Вот назначены выборы, так продемонстрируйте же свой потенциал! Если вы не хотите принимать участие в выборах, значит, у вас есть какие-то темные замыслы. По-моему, они хотят организовать беспорядки в стране, действуя по заказу внешних сил, нежели чем участвовать в выборах. Если бы они были сильными, конкурентоспособными, то не выступали бы с подобными призывами. Думаю, они изначально уверены в проигрыше на выборах и заранее избрали подобную тактику. В заключение можно однозначно сказать, что радикальная оппозиция не имеет никаких шансов на этих выборах, не сможет получить поддержку народа и в результате отказа от участия в выборах будет стерта из политической истории страны", - подытожил Арзуман Абдулкеримов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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