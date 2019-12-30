Президент Ильхам Алиев передал ряд медучреждений в подчинение TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "О внесении изменений в "Структуру министерства здравоохранения Азербайджана", утвержденную указом Президента Азербайджана от 25 мая 2006 № 413 и в указ Президента Азербайджана "О ряде мер в связи с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года № 418".

Согласно указу, упраздняются первый, второй и третий пункты части второй "Структуры министерства здравоохранения Азербайджана", утвержденной указом Президента Азербайджана от 25 мая 2006.

В то же время в часть вторая указа Президента Азербайджана "О ряде мер в связи с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года № 418 дается в следующей редакции:

- Главное управление здравоохранения города Баку, Управление здравоохранения города Гянджа, Отделение здравоохранения города Сумгайыт, входящие в структуру министерства здравоохранения, а также находящиеся в подчинении и входящие в государственную систему здравоохранения медицинские учреждения (за исключением Центра судебно-психиатрической экспертизы, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и ее отделений, дезинфекционных станций и профилактических дезинфекционных отделений при Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, Бакинской городской дезинфекционной станции и ее отделений, медицинских учебных заведений, Национального центра Офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой и его филиалов, Национального центра онкологии и онкологических больниц (диспансеры), Республиканского лепрозория , противочумных станций и отделений, Центра общественного здравоохранения и реформ, Республиканского центра по борьбе со СПИДом, центров планирования семьи, газеты Tibb, Azərbaycan Tibb Jurnalı, Азербайджанской государственной научно-медицинской библиотеки, Музея медицины Азербайджана, Центра аналитической экспертизы, ООО Azərtibbtəchizat, медучреждений, которые лечат санаторными и курортными методами, Бакинского центра здоровья, Дирекций строящихся объектов, Управления информатики и статистики, Центра по информатизации здравоохранения, Центра инноваций и снабжения, медучреждений оказывающих психиатрическую и наркологические услуги, в том числе детских домов) передаются в подчинение TƏBİB.

Исключая случаи, установленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, согласно части второй настоящего указа, полномочия учредителя публичного юридического лица, указанные в статье 8.2 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", медучреждений, входящих в государственную систему здравоохранения и переданных в подчинение TƏBİB (исключая утверждение заработных плат работников (в том числе надбавок к зарплате, премий и других выплат) осуществляет TƏBİB.

Согласно части второй настоящего указа, полномочия учредителя публичного юридического лица, указанные в статье 8.2.4 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", медучреждений, входящих в государственную систему здравоохранения и переданных в подчинение TƏBİB (исключая утверждение заработных плат работников (в том числе надбавок к зарплате, премий и других выплат) осуществляет Агентство обязательного медицинского страхования;

Слово "в учреждениях" в подпункте 6.5.7 указа Президента Азербайджана "О ряде мер в связи с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года № 418 заменяется словом "в медицинских учреждениях" и из этого подпункта исключаются слова "совместно с Государственным экзаменационным центром Азербайджана".

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