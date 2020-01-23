Президент Ильхам Алиев: У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа

БАКУ /Trend/ - У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа.

Об этом, как передает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панели на тему "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского всемирного экономического форума.

"Считаю, что учитывая, в частности, региональную ситуацию и появляющиеся новые конфликтные зоны важнейшим вопросом в настоящее время является региональная стабильность. У нас нет внутренних рисков в стране, ни политических, ни экономических. Страна стабильна, развитие устойчиво. У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа. Самой же большой обеспокоенностью и основной потенциальной опасностью стало бы возрастание напряженности за пределами наших границ. Мы не несем ответственности за это. К сожалению, мы не можем полностью влиять на данный процесс. Ответственность будут нести суперсилы, которым следует прийти к договоренности между собой в определенных вопросах, чтобы не нарушить еще больше эту хрупкую стабильность", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Мы видим эту напряженность вблизи наших границ, добавил глава государства. "Мы видим напряженность в Афганистане, видим там неурегулированную ситуацию. Мы сами подверглись оккупации со стороны Армении, это является постоянным источником угрозы. Можно сказать, 20 процентов наших территорий, вопреки нормам международного права и резолюциям Совета Безопасности ООН, находятся под оккупацией Армении. Мы становимся свидетелями обострения напряженности в американо-иранских отношениях. Потенциальной угрозой являются многие возникающие в регионе горячие точки. Поэтому мы очень заинтересованы в безопасности и определенности за пределами наших границ. Потому что экономические трудности, находящиеся даже за пределами Азербайджана, могут повлиять на наше экономическое и социальное положение. Поэтому считаю, что ситуация, связанная со стабильностью в регионе, является основным вопросом, вызывающим нашу обеспокоенность, и, если так можно сказать, основной опасностью является нестабильность в регионе", - заявил Президент Ильхам Алиев.

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