Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане (ФОТО)

23 января 2020 14:20 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем компании Swiss Re по связям с общественностью Вероникой Скотт.

Выразив Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу, председатель компании Swiss Re по связям с общественностью Вероника Скотт сказала, что благодаря проводимым главой государства в последние годы реформам в Азербайджане созданы хорошие возможности для развития и совершенствования страховой сферы. Она отметила, что компания Swiss Re готова участвовать в проводимых Президентом Ильхамом Алиевым реформах, внести вклад в дальнейшее развитие страхового рынка в Азербайджане.

Подчеркнув, что Swiss Re - одна из лидирующих компаний мира, специализирующихся в основном по страховым случаям в чрезвычайных ситуациях и их перестрахованию, Вероника Скотт проинформировала о проектах, реализуемых представляемой ею структурой в различных странах.

Глава государства подчеркнул важность эффективной организации и развития страхового рынка в нашей стране, в частности, страховой системы в области недвижимости.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с иностранными инвесторами, в том числе с компанией Swiss Re, что ускорит применение в Азербайджане международного опыта в этой области.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане (ФОТО)
  • Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане (ФОТО)
  • Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане (ФОТО)
  • Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане (ФОТО)
Новости по теме
Роль Азербайджана в обеспечении мировой энергобезопасности удостоена высокой оценки – Сона Алиева
Политика 14:34
Компания Procter and Gamble Europe создаст в Баку региональный центр (ФОТО)
Политика 14:21
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Гусмана орденом "Шараф"
Политика 09:18
Президент Ильхам Алиев: У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа
Политика 00:07
Президент Ильхам Алиев: Основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы
Политика 00:06
Президент Ильхам Алиев: Новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население
Политика 00:05
Лента новостей
Азербайджанский винный завод определился со сроками запуска новой линейки алкогольной продукции
Финансы 14:39
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Китай 14:38
Роль Азербайджана в обеспечении мировой энергобезопасности удостоена высокой оценки – Сона Алиева
Политика 14:34
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3"
Другие страны 14:32
В Грузии заложили фундамент завода по производству автозапчастей
Строительство 14:29
Компания Procter and Gamble Europe создаст в Баку региональный центр (ФОТО)
Политика 14:21
Показатель экспорта грузинского вина установил новый рекорд
Бизнес 14:08
Программа "Производи в Грузии" меняет направление
Бизнес 14:03
Аскер Алекперов: "Ичеришехер" сохранит свой особый статус
Общество 14:02