Состоялось открытие Кюрдамирского филиала ОАО «Азерхалча»

Политика 12 февраля 2020 14:26 (UTC+04:00)
Состоялось открытие Кюрдамирского филиала ОАО «Азерхалча»

БАКУ /Trend/ - В среду состоялось открытие Кюрдамирского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала.

Председатель Правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.

Президент Ильхам Алиев встретился с работающими в филиале ковроделами.

Затем глава государства разрезал сотканный ковер.

В заключение было сделано на память.

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