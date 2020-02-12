Состоялось открытие Кюрдамирского филиала ОАО «Азерхалча»
БАКУ /Trend/ - В среду состоялось открытие Кюрдамирского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала.
Председатель Правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.
Президент Ильхам Алиев встретился с работающими в филиале ковроделами.
Затем глава государства разрезал сотканный ковер.
В заключение было сделано на память.
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