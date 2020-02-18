Азербайджан примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ
БАКУ/Trend/ - Замглавы делегации Милли Меджлиса (парламента) в ПА ОБСЕ Таир Миркишили 19-22 февраля будет находиться с визитом в Вене для участия в зимней сессии структуры, сообщает во вторник Trend.
В рамках сессии будут заслушаны отчеты председателя и генсека ПА ОБСЕ, а в заседаниях комитетов состоится обмен мнениями по таким темам как "Инструменты и механизмы ОБСЕ в решении затянувшихся конфликтов", "Влияние климатических изменений на безопасность и роль парламентариев в этой сфере", "Борьба с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью в регионе ОБСЕ" и другие.
Депутат Таир Миркишили также выступит на заседаниях.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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