Граждане Азербайджана, приезжающие в Нахчыван из-за рубежа, пройдут медосмотр

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, приезжающие в Нахчыван из-за рубежа, пройдут медицинский осмотр.

Как сообщает Trend, соответствующее решение было принято в автономной республике на совещании, посвященном мерам по предотвращению распространения опасного вируса.

Председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талибов заявил, что Центр инфекционных заболеваний был определен как место изоляции в Нахчыванской Автономной Республике. В центре созданы необходимые условия для обследования больных на карантине и лечения пациентов, у которых был обнаружен вирус, создана новая лаборатория. Председатель Верховного собрания поручил министерству здравоохранения следить за деятельностью центра. В то же время, создание медицинских ресурсов в автономной республике должно быть продолжено. Министерству здравоохранения было поручено прекратить посещения родственников пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях автономной республики, а также прием амбулаторных больных без дачи важных указаний и при отсутствии на то необходимости. Министерство совместно с Государственным таможенным комитетом должно проводить медицинские осмотры жителей автономной республики, возвращающихся из-за рубежа на таможенных контрольно-пропускных пунктах, лица с лихорадкой должны быть помещены в карантин в Центр неотложных инфекционных заболеваний и должны быть приняты соответствующие меры.