Азербайджанские студенты в Турции не были выселены из общежитий - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты в Турции не были выселены из государственных общежитий.

Об этом сказал Trend посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что в последние месяцы Турция и Азербайджан принимают серьезные меры по борьбе с коронавирусом.

"К этим мерам относятся пребывание людей у себя дома, сведение к минимуму контактов и общения. Приходят новости о том, что турецкие студенты в Азербайджане и азербайджанские студенты в Турции хотят вернуться в свои страны. Самое правильное на данном этапе, чтобы все оставались там, где они есть. На сегодняшний день ни одного азербайджанского студента не выселили из государственных общежитий в Турции, некоторым просто поменяли общежития", - сказал посол.

Он добавил, что в целях борьбы с вирусом было бы лучше, если бы все оставались там, где они находятся. Это позволит органам здравоохранения работать более эффективно.