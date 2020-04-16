ЕС выразил признательность Азербайджану за поддержку

БАКУ /Trend/ - Руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас поблагодарил Азербайджан.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице представительства ЕС в Facebook, сообщает в четверг Trend.

«Проекция флага ЕС на здании Центра Гейдара Алиева отражает солидарность и связи партнерства между ЕС и Азербайджаном. Вместе мы сила! Спасибо, Азербайджан!» - отмечается в публикации.

Отметим, что с третьего апреля на здании Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки демонстрируется видеопроекция флага одного из государств, пострадавших от вируса. Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, где широко распространился COVID-19.

До сих пор на здании Центра посредством видеопроекции были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Грузии.