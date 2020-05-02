Арзу Нагиев: Доменные имена сайтов, предусмотренных для международной аудитории, должны быть понятными

БАКУ /Trend/ - Доменные имена сайтов, предусмотренных для международной аудитории, должны быть понятными этой аудитории.

Как сообщает Trend, об этом в ходе обсуждения поправки в закон "О государственном языке в Азербайджанской Республике" на состоявшемся 1 мая заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Арзу Нагиев.

"Некоторые мои коллеги-депутаты подняли вопрос, связанный с доменными именами. Отмечу, что доменные имена сайтов, предназначенных для внутренней аудитории, невозможно представить зарубежной аудитории. Хочу прокомментировать этот вопрос ввиду того, что являюсь представителем такой крупной медиа-структуры, как Агентство международной информации Trend. Агентство представляет новости, уделяя больше внимания текущим событиям на языках, соответствующих конкретным аудиториям. Считаю, что нет необходимости менять доменные имена сайтов, предусмотренных для внутренней аудитории, однако в доменные имена сайтов для зарубежной аудитории можно внести определенные изменения", - сказал Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)