Сиявуш Новрузов: Али Керимли - политический спекулянт

БАКУ/Trend/ - Али Керимли - не политик, а политический спекулянт.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Trend.

Новрузов отметил, что работа Али Керимли заключается в том, чтобы присоединяться к внешним силам, недолюбливающим Азербайджан, для спекуляции с армянским лобби и очернения страны: "Какими ценностями он обладает, чтобы участвовать в диалоге? Если об этом ему скажут те, кто дает поручения из-за рубежа, то он пойдет на диалог, где будет защищать интересы этих кругов, поэтому его нельзя называть политиком".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)