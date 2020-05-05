Джавид Османов: Глава государства призвал все страны к дружбе, солидарности и взаимоподдержке

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев, сделав образцовый шаг, продемонстрировал всему миру, что победить пандемию можно только благодаря глобальному сотрудничеству и солидарности.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

По его словам, Саммит на тему “Мы вместе против COVID-19” на тему борьбы с коронавирусом, проведенный по инициативе председателя Движения неприсоединения Президента Ильхама Алиева в формате Контактной группы посредством видеоконференции, является очередным показателем доверия и уважения Азербайджану, и в частности главе государства.

«Участие в саммите глав государств и правительств, министров иностранных дел порядка 40 стран, председателя Генассамблеи ООН, гендиректора Всемирной организации здравоохранения, председателя Комиссии Африканского союза, видеобращения генсека ООН Антониу Гутерриша и верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, а также похвальные слова по поводу деятельности Президента Азербайджана за организацию Саммита и серьезный действенный вклад в борьбу с пандемией, многочисленные благодарности в адрес главы азербайджанского государства являются наглядным примером высокого авторитета страны и его лидера на международной арене», - сказал Османов.

По его словам, именно Президент Азербайджана в период своего председательства смог сплотить в связи с опасностью коронавируса Движение неприсоединения и Евросоюз.

«Рабочая группа Движения неприсоединения, которая будет создана по инициативе Президента Ильхама Алиева, внесет в единую информационную базу гуманитарные и медицинские нужды стран-членов в связи с пандемией. Эти данные для предоставления возможной помощи будут представлены странам-донорам, международным гуманитарным организациям. Президент Ильхам Алиев, сделав образцовый шаг, продемонстрировал всему миру, что победить пандемию можно только благодаря глобальному сотрудничеству и солидарности. Глава государства призвал все страны к дружбе, солидарности и взаимоподдержке. Азербайджан вновь доказал, что сдерживает свои обещания, данные им во время принятия на себя председательства в Движении неприсоединения касательно действенных шагов для защиты интересов стран-членов на международной арене, укрепления солидарности и взаимоподдержки», - подытожил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)