Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Мы выиграли первый бой, но война с пандемией еще продолжается – у нас в стране и во всем мире"

Политика 7 мая 2020 15:20 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Мы выиграли первый бой, но война с пандемией еще продолжается – у нас в стране и во всем мире"

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева снова обратилась к народу в связи с коронавирусной инфекцией.

Trend со ссылкой на официальный сайт Первого вице-президента Мехрибан Алиевой представляет данное обращение:

"Уважаемые соотечественники!

Хочу поделиться с вами мыслями в связи с текущей ситуацией эпидемии COVID-19 в нашей стране.

Оценивая пройденный путь, сегодня уже можно говорить о том, что в самом начале этой массированной вирусной атаки было слишком мало информации, чтобы оценить и понять ее реальные масштабы, степень опасности и возможные последствия. Одно было очевидно – необходимо консолидировать все ресурсы и принять решительные меры. С уверенностью можно констатировать, что наша страна с честью справилась с этой задачей. По мнению экспертов, как азербайджанских, так и международных, Азербайджан в числе государств, которые пережили первый и очень опасный этап эпидемии с наименьшими потерями. Нам удалось добиться главного – остановить неконтролируемое распространение вируса, создать профессиональную команду, координирующую все аспекты борьбы с эпидемией, консолидировать необходимые технические и человеческие ресурсы. Жесткие карантинные меры помогли снизить темпы распространения коронавируса. В кратчайшее время эффективную стратегию противодействия опасной эпидемии выстроила система здравоохранения. Неотложные задачи решали работники системы жизнеобеспечения городов и сел. В целях поддержки малого и среднего бизнеса, а также социальной помощи населению государство разработало и осуществляет пакеты программ более чем на 3 миллиарда манат.

Одним словом, стране, благодаря своевременным и продуманным мерам, удалось избежать по-настоящему катастрофического сценария.

Хочу выразить глубокую благодарность всем и каждому, чей труд явился гарантом наших успехов.

В дни тяжелых испытаний наш народ вновь проявил свои лучшие качества, за что ему низкий поклон. Мы заботились и заботимся о безопасности своей Родины, мы едины и сплочены перед лицом опасности. Мы вместе, дорогие сограждане, смогли уберечь свой дом от губительно быстрого распространения болезни. За что всем вам огромное спасибо!

Слова искренней и бесконечной благодарности я вновь адресую нашим бесстрашным медицинским работникам – врачам, медсестрам и медбратам, лаборантам, техническим сотрудникам больниц и клиник, всем тем, кто круглые сутки продолжает вести борьбу за жизнь и здоровье людей. Глубоко признательна полицейским и военнослужащим внутренних войск. Ведь именно они в эти трудные дни обеспечивают порядок, безопасность и соблюдение карантинных мер.

Я благодарю всех сотрудников Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие», социальных работников и волонтеров. Благодарю всех неравнодушных людей, всех тех, кто помогает ближнему, проявляет милосердие. Всевышний воздаст каждому за его добрые деяния!

Дорогие друзья!

Благодаря несомненным положительным результатам мы можем позволить себе некоторые послабления режима изоляции. Восстанавливается деятельность ряда государственных структур и сфер частного бизнеса. Отменяются некоторые карантинные меры, введенные ранее. Означает ли это, что худшее уже позади и мы можем возвращаться к привычной жизни? Увы, это время еще не наступило. Да, мы выиграли первый бой, но война с пандемией еще продолжается – у нас в стране и во всем мире. Вирус, который принес столько бед и страданий всем странам и народам, все еще не побежден. Он по-прежнему остается серьезной угрозой для всех, он по-прежнему среди нас. Сегодня никто не может точно сказать, когда будет создана вакцина от COVID -19 и когда появится быстрый и эффективный способ его лечения. Пока этого не произошло, необходимо понять и принять, что нам предстоит жить с этой новой реальностью. Нам ни в коем случае нельзя терять бдительности, на фоне обнадеживающих цифр мы не можем позволить себе легкомыслия. Недопустимо обнулить и растерять все те результаты, которых нам удалось достичь с таким трудом. Беспечность создаст реальную угрозу каждому из нас, нашим близким, нашей стране. Всем нам необходимо научиться жить по новым правилам. По сути эти правила не настолько сложны – соблюдать дистанцию, пользоваться средствами защиты, почаще мыть руки. На другой чаше весов – жизнь и здоровье. Такова новая неумолимая реальность и с этим приходится считаться всем – от президента до рядовых граждан.

Дорогие соотечественники!

Без сомнения, наступит день, когда страшная история под названием COVID-19 останется в прошлом. Очень надеюсь, что этот день не за горами. Но пока он не наступил, уважаемые братья и сестры, прошу Вас, проявите терпение и ответственность, будьте бдительны и дисциплинированы, отнеситесь со всей серьезностью к новым правилам и требованиям. Берегите себя и своих близких! Берегите нашу любимую землю, наш Азербайджан!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN"

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