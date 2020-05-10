Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 97-ой годовщиной со дня рождения великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа – великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких – заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком – другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако, память о нем всегда будет жить в наших сердцах"