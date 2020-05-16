В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате совместной специальной операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и спецслужб Турции в городе Ван был задержан гражданин Азербайджана Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения, являющийся подозреваемым по делу, которое расследуется в СГБ, сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы.