Сиявуш Новрузов: Народу турецкие сериалы интереснее бреда Али Керимли

БАКУ /Trend/ - Неуважительные высказывания в адрес азербайджанского народа должны влечь за собой уголовную ответственность, и в связи с этим должны быть предприняты меры.

С таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Междлиса (парламент) Азербайджана выступил глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что так называемый «Национальный совет», позорящий само понятие «национальный», в ходе проведенной им недавно видеоконференции озвучил неуважительные высказывания в адрес азербайджанского народа: «В ходе этого мероприятия они позволили себе высказывания, унижающие народ. В их отношении необходимо принять меры. Люди предпочитают смотреть сериалы, а не их. Значит, для людей лучше смотреть турецкий сериал, чем слушать бред Али Керимли».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)