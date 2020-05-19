Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мне очень приятно передать Вашему превосходительству и в Вашем лице дружественному народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

Пользуюсь этой прекрасной возможностью, хочу отметить, что искренне желаю дальнейшего развития двусторонних отношений во всех сферах в интересах наших дружественных стран.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Азербайджана – благосостояния и прогресса", - говорится в письме.