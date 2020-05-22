Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Желаю братскому Азербайджану дальнейшего динамичного развития, а также достижения Вашим народом всех целей под Вашим руководством и передаю самые добрые пожелания.
Уверен, что продолжающиеся на протяжении веков традиционная дружба и сотрудничество между нашими народами и дальше будут всесторонне укрепляться.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов, а азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.