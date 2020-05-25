Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в Шамахе (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проводимой в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в городе Шамаха.

Как сообщает Trend, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о мерах по строительству, реставрации и реконструкции. Было отмечено, что во время землетрясения на стенах святилища образовались трещины.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Пирсаат Баба.

Святилище Пирсаат Баба является одним из священных очагов, который посещает все население страны, ежедневно сюда приходят сотни паломников. Для обеспечения их удобства по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой здесь начались широкомасштабные работы по реконструкции.

Отметим, что гробница, возведенная примерно в IX-XV веках, была перестроена в 1918 году Гаджи Джафаргулу. Реконструкция, начатая в 2020 году Фондом Гейдара Алиева, позволит передать святилище Пирсаат, являющееся как историческим памятником, так и местом паломничества, в распоряжение населения в совершенно обновленном виде.

Наши святилища служат наглядным примером очень чуткого отношения народа к своему прошлому, национально-духовным ценностям. Благодаря принципиальной гражданской позиции великого лидера Гейдара Алиева, которому принадлежат исключительные заслуги в современной истории Азербайджана, его воле, решительности, глубокой привязанности к национально-духовным ценностям святилищам в нашей стране была подарена новая жизнь. В результате особого внимания Президента Ильхама Алиева сегодня в Азербайджане ведется масштабная реконструкция святилищ и религиозных храмов. Огромный вклад в эту работу вносит возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева, который реализует серию проектов как в стране, так и за рубежом. Один из них – реконструкция святилища Пирсаат Баба, расположенного на въезде в город Шамаха, рядом с автомобильной дорогой Баку-Шамаха-Евлах на берегу реки Пирсаат.