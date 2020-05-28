Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Республики
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на страницу Президента Турции в Twitter.
"Искренне поздравляю со 102-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики, передаю азербайджанскому народу во главе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым слова приветствия и уважения от своего имени и от имени турецкого народа", - говорится в поздравлении.
Лента новостей
Посол Рахман Мустафаев: Франция сыграла важную роль в вопросе признания независимости Первой Азербайджанской Республики(Интервью)
Мария Суворовская: Представить не могла, что моя жизнь так крепко свяжется с Азербайджаном (ВИДЕО, ФОТО)
Игорь Коротченко: Сегодняшний Азербайджан – это пример того, как должно развиваться в современном мире суверенное государство
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев (ФОТО)
Туркменистан и Deutsche Bank AG выразили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
MEDEF: Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности сотрудничества как минимум в четырех секторах
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии нового корпуса Главного клинического госпиталя (ФОТО/ВИДЕО)