Солтан Мамедов: Внешняя политика Азербайджана прагматична и адекватна новым реалиям

БАКУ /Trend/ - Место и авторитет Азербайджана в современной системе международных отношений, его экономический потенциал, военная мощь позволяют восстановить территориальную целостность государства. Как и отметил Президент Ильхам Алиев, для того, чтобы сделать этот решительный и решающий шаг, должны сформироваться благоприятные геополитические условия.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов.

По его словам, протекающие в мире сложные политические и экономические процессы показывают, что фактор силы в международных отношениях постепенно выходит на передний план, становится основным элементом, направляющим процессы.

"Внешняя политика Азербайджана основывается именно на прагматичных расчетах, вытекающих из новых политических реалий. Несомненно, международное право, историческая справедливость находятся на стороне Азербайджана. Однако, к сожалению, эти факторы далеко не всегда играют решающую роль в решении споров и урегулировании конфликтов в современный период. Именно по этой причине мы неоднократно становились очевидцами предвзятого подхода в отношении Азербайджана", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что растущие мощь и авторитет страны тревожат некоторые круги, именно поэтому в адрес Азербайджана звучат необоснованные заявления, осуществляется дискредитирующая кампания.

По мнению Мамедова, ввиду того, что Азербайджан воспринимается в мире как страна, которая в прямом смысле этого слова осуществляет независимую политику, некоторые круги испытывают раздражение.

"Мы неоднократно становились очевидцами, мягко говоря, недоброжелательного подхода некоторых международных организаций, в частности, Совета Европы, к Азербайджану. Данная организация не приняла ни единой серьезной карательной меры в отношении деяний преступников, на протяжении десятилетий находящихся у власти в Армении, давящей на граждан своей страны и осуществляющей политику террора и геноцида против других народов. Поэтому возникают серьезные и обоснованные подозрения в объективности этой организации - в том, что она действительно стоит на страже справедливости. Тот факт, что Совет Европы продемонстрировал "безмолвие" в связи с "избирательным шоу" марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, усиливает эти подозрения и недоверие", - уточнил он.

Депутат добавил, что будучи молодым и независимым государством, Азербайджану удалось успешно решить ряд поставленных задач.

"В настоящее время основным вопросом, который предстоит решить Азербайджану, является справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами международного права с целью восстановления территориальной целостности государства", - подытожил Солтан Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)