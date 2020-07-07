Состоялась встреча представленных в парламенте политических партий Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня для проведения широких обсуждений между политическими партиями Азербайджана председатели и руководители политических партий, представленных в Милли Меджлисе, провели встречу в формате видеоконференции, в которой принял участие завотделом по связям с политическим партиям и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью парламента.

Открывая вступительным словом встречу, проведенную на тему "Период пандемии и новые вызовы", председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что на мероприятии, посвященном крайне актуальной теме, будет обсуждаться деятельность политических партий, являющихся одним из основных элементов политической системы на фоне новых вызовов, возникших в период пандемии. Она добавила, что, несмотря на трудности, вызванные глобальной пандемией Милли Меджлис постарался справиться с возложенными на него задачами: в ходе весенней сессии было проведено 12 заседаний, принято 123 закона и решений, в том числе, два конституционного закона. На заседаниях Милли Меджлиса были заслушаны отчеты и доклады Кабмина, Счетной палаты, Уполномоченной по правам человека, органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, и Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. За время проведения внеочередной сессии, завершившейся 30 июня, было проведено восемь заседаний, принято 35 законов и решений.

Председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что парламент полностью отражает весь спектр основных политических сил, течений и мнений, существующих в обществе, служит укреплению сферы сотрудничества вокруг политического диалога, национальных вопросов и вопросов государственности, созданию на здоровой почве политических отношений в Азербайджане.

Заведующий отделом Администрации Президента Адалат Велиев отметил, что Президентом Азербайджана проведены многосторонние реформы, охватывающие все направления государственного управления, приняты широкомасштабные меры для дальнейшего укрепления страны, удержания высокой позиции в мировом сообществе и повышения благосостояния народа.

Он также подчеркнул неоспоримые заслуги Первого вице-президента Азербайджана в осуществлении государственных программ различного характера, охватывающих все уровни общества.

Касаясь коренных структурных и кадровых реформ, Адалат Велиев отметил, что создание впервые в Администрации Президента специального структурного подразделения вытекает из значения, придаваемого руководством страны работе по систематической работе с политическими партиями, налаживанию здорового сотрудничества, а также организации большей регулярности связей с Милли Меджлисом.

Он отметил, что по инициативе и воле Президента страны в Азербайджане уже начался новый этап политических реформ, формируется новая конфигурация политической системы, которая опирается на развитие отношений власти с оппозицией посредством обсуждений.

Подчеркнув, что перечисленные меры направлены на укрепление политической системы в стране, политических отношений на здоровой основе и на развитие многопартийной системы.

Велиев также обратил внимание собеседников на прогрессивные новшества парламентских выборов 9 февраля, а также в составе Милли Меджлиса VI созыва.

Он отметил, что среди приоритетов политики главы государства в период пандемии обеспечение здоровья людей и их социальной защиты, принятие всех необходимых превентивных мер, выделение десятков больниц для бесплатного лечения больных, а также строительство, ввод в эксплуатацию 10 современных больниц модульного типа. В короткие сроки начат выпуск необходимых медицинских принадлежностей в стране, а также оказана поддержка на сумму более 3,5 миллиарда манатов для решения проблем экономической стабильности и занятости. Было отмечено, что у более чем 900 тысяч работников были сохранены заработные платы в полном объеме, а по негосударственному сектору значительная часть заработной платы 690 тысячам работников выплачена государством, при этом 600 тысяч малоимущих, безработных и неофициально работающих граждан обеспечены средствами в соответствии с прожиточным минимумом.

Велиев отметил, что в рамках принятых мер по инициативе главы государства был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, носящий как символический смысл, так и демонстрирующий солидарность азербайджанского общества, что и Президент страны, и Первый вице-президент оказали Фонду особую поддержку пожертвовав в него средства в размере своих годовых зарплат.

Было подчеркнуто, что оказание помощи нуждающимся через Фонд Гейдара Алиева непосредственно по инициативе и под руководством Мехрибан Алиевой в эти трудные дни является ярким примером гуманизма и национальной солидарности.

Велиев также отметил, что Азербайджан, который Всемирная организация здравоохранения считает образцовой страной в борьбе с пандемией, также выделил добровольные международные пожертвования, более 30 государствам была оказана гуманитарная помощь. Вместе с тем было отмечено, что в то время, как150 стран обращаются за кредитами, Азербайджан не нуждается в этом благодаря своей устойчивой экономике. Было подчеркнуто, что в этот период Азербайджан, демонстрируя качества глобального лидерства, выступил в качестве инициатора встреч авторитетных международных организаций на высоком уровне.

Касаясь того, что одним из приоритетных направлений проводимых в Азербайджане реформ является борьба с коррупцией в условиях пандемии, представитель Администрации Президента также рассказал о мерах, осуществляемых Службой государственной безопасности с высоким профессионализмом.

Он также подчеркнул, что в период пандемии абсолютное большинство политических партий в стране поддерживают политику главы государства, в Азербайджане наблюдается невиданное ранее сближение власти и оппозиции во имя национальных интересов, в политической среде страны складываются условия для здорового сотрудничества.

Зместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан", председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, говоря о масштабах и эффективности мер, принимаемых в борьбе с коронавирусной пандемией в Азербайджане, отметил, что наша страна является образцовым государством на глобальном уровне.

Председатель партии "Великого созидания", заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа в своем выступлении проанализировал поведение политических партий в период пандемии. Он отметил, что наряду с мерами, принимаемыми государством, важную роль играет и деятельность политических организаций.

Выступление председателя партии "Ана Ветен", заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Фазаил Агамалы охватило вопросы построения на здоровой основе гражданских отношений с политическими партиями в условиях пандемии.

Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, касаясь темы международных инициатив в борьбе с коронавирусной пандемией, отметил, что шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении, были положительно восприняты мировым сообществом.

Председатель Партии гражданской солидарности, депутат Сабир Рустамханлы, говоря о роли политических партий в общественном просвещении и правильном информировании общества в период пандемии, отметил важность проявления ответственности членов партий в продвижении должных правил поведения в этом процессе.

Председатель Партии гражданского единства, заместитель председателя комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Сабир Гаджиев, рассмотрев социально-экономические инициативы Азербайджана в период пандемии, подчеркнул значение широкомасштабных мер, осуществляемых в этой сфере.

Председатель Партии "Вахдат", заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по правам человека Таир Керимли, рассказал о деятельности институтов и объединений гражданского общества в период пандемии, текущей ситуации и перспективах в этой области.

Председатель Партии демократических реформ Азербайджана, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Асим Моллазаде в своем выступлении отметил важность соблюдения законности в период пандемии, а также подчеркнул важность повышения гражданской ответственности.

Председатель Партии демократического просвещения Азербайджана, заместитель председателя комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Эльшан Мусаев затронул в период пандемии вопросы общественной ответственности в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, рассказал о шагах, которые необходимо предпринять в этом направлении.

В конце мероприятия было принято совместное заявление от имени политических партий, представленных в Милли Меджлисе.

В заявлении был отмечен новый этап реформ, проводимых Президентом Азербайджана в государственном управлении, и дана оценка шагов, направленных на формирование новой политической конфигурации страны с целью укрепления политической системы, а также развитие в стране многопартийной системы, создание здоровой среды межпартийного сотрудничества.

Были объявлены стоящие перед политическими партиями задачи для совместной целенаправленной деятельности в условиях продолжающейся агрессивной политики Армении, наличия новых угроз, порождаемых международными и региональными геополитическими процессами, а также необходимости наращивания национальных и международных усилий в борьбе с коронавирусной пандемией, угрожающей всему человечеству.

В эти задачи входит постоянное информирование мирового сообщества об агрессивной политике Армении, а также всестороннее доведение Азербайджаном до международной аудитории результатов демократических, правовых, светских реформ, фактов миролюбия и толерантности азербайджанского народа, а также богатой культуры, анализ результатов широкомасштабных реформ в стране и внесение предложений для определения новых перспектив, поддержка внутренних и международных инициатив Азербайджана в борьбе с коронавирусной пандемией