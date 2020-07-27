Антинациональные элементы вновь показали обществу в чем заключаются их интересы - Депутат

Политика 27 июля 2020 14:17 (UTC+04:00)
Антинациональные элементы вновь показали обществу в чем заключаются их интересы - Депутат

БАКУ /Trend/ - После того, как подразделения вооруженных сил Армении вероломно напали на приграничные территории Азербайджана в Товузском направлении и наша армия дала им адекватный ответ, азербайджанский народ вновь продемонстрировал сильное национальное единство и солидарность.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По словам депутата, это единство и солидарность можно видеть как в стране, так и далеко за ее пределами в иностранных государствах, где живут азербайджанцы.

"Наши соотечественники организуют мирные акции, шествия во всех уголках земного шара, доводят до мировой общественности голос истины Азербайджана и провокации, совершенные армянами. Это, в свою очередь, приводит противную сторону в ярость, и они совершают новые провокации.

Правительство Пашиняна инициировало новую волну террора и провокаций против наших соотечественников. Совершая провокации в Лос-Анджелесе, Европе и России, армяне пытаются вновь учинить кровавый этнический террор против азербайджанцев. Также привлекает внимание активизация армянских террористических организаций, включая АСАЛА, которой свыше 120 лет.

В результате армянских зверств и вандализма в Лос-Анджелесе и ряде стран Европы есть пострадавшие соотечественники, в том числе азербайджанский журналист.

С другой стороны, собравшиеся в так называемом "Национальном совете" антинациональные элементы вновь проявили себя сторонниками и прислужниками армян. Тот факт, что Джамиль Гасанли, Али Керимли, Севиндж Османгызы и другие назвали акцию национальной солидарности нашего народа хулиганством, вновь обнажил их истинную сущность, в том числе то, кому они служат, в чем заключаются их интересы.

Действиям этих личностей нет названия. Враг бывает очевиден, его легко различить. Эти же антинациональные элементы безличны. Называют себя азербайджанцами, а говорят такие вещи против своего народа, государства и Родины. Как это называется!? Это говорит о том, что они не нашей крови.

Любящий свою Родину человек всегда должен радоваться усилению своей страны, ее победам, национальному единству, солидарности своего народа, и и делать все для этого. Однако действия антинациональных элементов совершенно противоположны, что говорит об их работе на проармянские центры. Тем не менее их дела и поступки обречены на провал, потому что во время последних событий азербайджанский народ вновь показал, что он тесно сплочен вокруг своего Президента, любит свою Родину, верен своему государству и вопреки тому, что эти антинациональные элементы будут твердить, азербайджанский народ, государство, продемонстрируют свою мощь во главе с Верховным главнокомандующим освободят от оккупации наши земли, изгнанники вернутся в свои дома", - сказала Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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