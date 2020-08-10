Президент Ильхам Алиев: Тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли

БАКУ /Trend/ - В начале 1990-х годов тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Азербайджан подписал с зарубежными партнерами контракты по многим месторождениям, однако не все они были эффективными. Реализация многих из них уже остановлена, их исполнение прекращено, пробуренные скважины не оправдали наших надежд. Что же касается разработки месторождения «Карабах», то, еще раз хочу сказать, всегда была уверенность в том, что здесь имеется большой потенциал, есть большие запасы нефти и газа. Но, как я уже сказал, в 1990-х годах были пробурены три скважины, иностранные партнеры уже заявили, что дальнейшие инвестиции будут неэффективными, таким образом, месторождение «Карабах» было покинуто. На самом деле мы ничего не потеряли, так как в тот разведочный период Азербайджан не взял на себя никаких финансовых обязательств. Напротив, даже неудачный результат – это тоже результат, он дал нам дополнительные геологические данные», - сказал он.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан возвращается на покинутое в свое время – в 1990-х годах - месторождение «Карабах», и этот гигантский опорный блок является наглядным доказательством этого.

«В то же время в начале 1990-х годов тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли. То есть, в результате их измены, предательства, дезертирства наши земли оказались под оккупацией. Азербайджан, если можно провести такую аналогию, покинул Карабах. В 2016 году мы вернули часть наших земель, прогнали оккупантов с этих земель, на эти территории вернулась жизнь, вернулись граждане, вернулся Азербайджан. Уверен, что Азербайджан вернется на родные земли, на карабахскую землю. Наша территориальная целостность будет полностью восстановлена. Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!» - сказал Президент Ильхам Алиев.