Французский депутат осудил террор фашистской Армении в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Я глубоко опечален известием о том, что густонаселенный квартал в центре Гянджи, где у меня много близких друзей, подвергся обстрелу, в результате чего были убиты и ранены мирные жители. Я осуждаю взятие на прицел гражданского населения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в письме с соболезнованиями, направленном главе ИВ Гянджи Ниязи Байрамову, написал депутат Национальной ассамблеи Франции Андре Вильен.

Отметив связанные с городом Гянджа теплые воспоминания, французский депутат написал: "В это печальное время я выражаю свои глубочайшие соболезнования вам, а также родным и близким погибших в результате ракетного обстрела Гянджи и желаю вам терпения. Раненым желаю скорейшего выздоровления. Пользуясь случаем, еще раз передаю всем гянджинцам, что я их искренний друг".