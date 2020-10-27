За прошедшие сутки Армения неоднократно нарушала гуманитарный режим прекращения огня - минобороны

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки Армения неоднократно нарушала гуманитарный режим прекращения огня.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга для иностранных военных атташе и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК), аккредитованных в Азербайджане, сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, азербайджанская сторона соблюдает новый гуманитарный режим прекращения огня.

"Наша армия лишь предпринимает адекватные шаги в связи с провокациями армянской стороны. Армения должна положить конец своим провокациям, направленным на эскалацию напряженности. Армения должна понять, что восстановленные границы не являются зоной конфликта, неприкосновенность государственной границы должна быть обеспечена. Азербайджан обладает правом уничтожить любую представляющую угрозу легитимную военную цель независимо от ее местоположения", - добавил Анар Эйвазов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)