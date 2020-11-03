Мирное население Нагорного Карабаха встанет против армянской армии - Иса Габиббейли

БАКУ / Trend/ - Ход событий показывает, что мирное население Нагорного Карабаха встанет против армянской армии, а Армению ожидает горькая участь.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), первый вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда принесли трагедию: "Они продолжают нарушать стабильность на Кавказе. Мне не верится, что правительство, допустившее столько преступлений, нарушений закона, сможет сохранить свою политическую позицию в управленческой структуре Армении. Азербайджан обеспечит себе полную победу в Нагорном Карабахе, и это станет причиной падения режима Пашиняна в Армении, тогда, наконец, народ этой страны очнется и будет вынужден заново строить свою жизнь".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)