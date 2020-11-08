На Ходжавендском направлении фронта уничтожены высокопоставленные должностные лица ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По передовому пункту управления вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта восьмого ноября около 14:00 были нанесены воздушные удары.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве обороны, в результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные должностные лица.

(Текст: Турал Гараджаев)