Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Верховный Главнокомандующий выполнил за 44 дня - Мадер Мусаев

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев написал такую летопись истории Азербайджана, которая вызвала огромную радость не только у граждан страны, но и у наших соотечественников, проживающих в разных точках мира. Глава государства вернул нам нашу гордость, поднял Азербайджан на такую ​​высоту, что никто уже не может говорить с нами на языке угроз, силы и давления.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Мадер Мусаев.

По его словам, ООН, ОБСЕ и другие международные организации на протяжении почти 30 лет не могли разрешить нагорно-карабахский конфликт, затягивая тем самым процесс.

"Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Верховный Главнокомандующий выполнил за 44 дня. Глава государства решил этот вопрос таким образом, что виновные в пытках и убийствах мирных жителей, детоубийцы и преступники не смогут более взглянуть в сторону наших территорий. Пашинян, перед точкой которого был поставлен восклицательный знак, думал, что все ему сойдет с рук", - сказал Мусаев.

Депутат отметил, что нашу победу обеспечила решимость, проявленная Президентом Ильхамом Алиевым, как на поле боя, так и на дипломатическом поприще.

"Наш Верховный Главнокомандующий, который на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", а также на других международных платформах, поставил Пашиняна в тупик, указав ему его место, сказал свое слово и на поле боя. Итоги 44-дневной войны позволяют сказать, что Президент Азербайджана проделал беспрецедентную работу по армейскому строительству: была создана регулярная армия, расширена ее материально-техническая база. В то же время наша армия, оснащенная современным вооружением, в это непростое время вошла в историю, как победоносная армия 2020 года.

Со вчерашнего дня в Армении разразился правительственный кризис. Пашинян скрывается от народа, не может выйти к нему. Ему никогда в жизни не преподавали такой урок", - сказал Мадер Мусаев.

Он добавил, что подписанное соглашение имеет важное значение для Азербайджана в плане предусмотренного сухопутного сообщения с Нахчываном.

"В целом вывод оккупационных сил из Нагорного Карабаха и ввод миротворцев - историческое событие. Эту историю золотыми буквами написал Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев", - подытожил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)