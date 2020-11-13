Российская делегация прибыла в Анкару для обсуждения вопросов создания миротворческого центра в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Российская делегация прибыла в Анкару для переговоров по ситуации и предстоящей работе в Нагорном Карабахе, включая создание миротворческого центра, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Делегация проведет официальные встречи в министерстве национальной обороны Турции.

Напомним, что о предстоящем визите российской делегации в Турцию сказал на вчерашнем брифинге в Баку глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Кямаля Сеидова)