Соглашение от 10 ноября обеспечит мир и стабильность на Южном Кавказе - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Неурегулированные конфликты угрожают миру и стабильности. Поэтому конфликты необходимо решать на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта без применения двойных стандартов.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе выступления на заседании Совета министров ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что заявление, подписанное 10 ноября Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, положило конец продолжающемуся на протяжении десятилетий нагорно-карабахскому конфликту.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что в результате выполнения этого соглашения был положен конец военным действиям, а оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы были возвращены Азербайджану. Согласно соглашению, в регионе будут открыты транспортные коммуникации.

Министр поблагодарил Турцию и Россию за их усилия в реализации этого соглашения, отметив, что соглашение обеспечит мир и стабильность на Южном Кавказе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)