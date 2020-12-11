Этот парад стал праздником долгожданной победы для народа Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Парад Победы в Баку - важное историческое событие в жизни азербайджанского народа. Он стал для народа праздником долгожданной победы.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Агиль Мамедов.

По его словам, 44-дневная война положила конец 30-летней тоске народа Азербайджана по родной земле.

"Победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня разнесла укрепления и оборонительные рубежи, построенные Арменией за 30 лет, положила конец оккупации земель Азербайджана, обеспечила территориальную целостность государства. Мир в очередной раз убедился в силе азербайджанской армии и единстве народа", - сказал Мамедов.

Депутат также отметил значимость присутствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на параде в Баку.

"Турция поддерживала Азербайджан политически и морально во время 44-дневной войны. Присутствие Президента Турции на Параде Победы еще раз продемонстрировало миру, что турецко-азербайджанский союз незыблем и будет укрепляться и впредь", - подчеркнул Мамедов.

Он также подчеркнул, что участники войны, раненые, семьи шехидов находятся в центре постоянного внимания государства.

"Как известно, согласно распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, ряд военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана был удостоен званий "Национальный герой Азербайджана", "Герой Отечественной войны", группа военнослужащих была награждена орденами "Зефер" и "Карабах". Военнослужащим, принимавшим участие в защите Родины, будут вручены медали, учрежденные в связи с освобождением от оккупации городов и поселков страны. Параллельно с этим, большое значение имеет создание в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. Это имеет огромное значение для передачи наследия Победы будущим поколениям", - сказал Мамедов.

Депутат добавил, что учреждение Фонда "YAŞAT" в целях оказания дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны, является крайне важным шагом.

"Их поддержка - это желание, которое исходит от сердца каждого нашего соотечественника. Я верю, что наши соотечественники, проживающие как в Азербайджане, так и за рубежом, примут активное участие в этой работе", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)