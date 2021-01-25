Вдоль обоих берегов Араза всегда существовали отношения родства и дружбы – глава МИД Ирана

БАКУ/Trend/ - Вдоль обоих берегов Араза всегда существовали отношения родства и дружбы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал глава МИД Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Господин Президент, выражаю Вам признательность за то, что приняли нас. Прежде всего, хотел бы поздравить Вас и народ Азербайджана с освобождением ваших территорий. С точки зрения Вашей страны и региона эта победа стала возможной благодаря Вашему руководству и стойкости азербайджанского народа. Надеемся, что это станет началом мирных и нормальных отношений между государствами региона. В соответствии с Вашим предложением по формату сотрудничества «3+3» я совершу визит в 6 стран региона, то есть 5 плюс Иран. Я буду стремиться к обеспечению обсуждения представленного Вами видения, связанного с миром, и воплощения его в реальность, потому что сотрудничество стран региона друг с другом соответствует интересам всех нас.

После восстановления территориальной целостности Вашей страны и прекращения оккупации, а также обретения азербайджанцами возможности вернуться на родные земли уже сложилась нормальная ситуация, и Иран намерен оказать содействие этой работе. Помимо того, что мы – Ваши друзья, мы также близкие соседи и имеем преимущество по сравнению с другими странами с точки зрения восстановления территорий, куда вернется население и где будут проводиться работы по реконструкции. Мы считаем этих людей семьей и соотечественниками. Вдоль обоих берегов Араза всегда существовали отношения родства и дружбы.

Такие сферы, как энергетика, реконструкция и сельское хозяйство, которое может быть средством существования для возвращающегося населения, являются для нас приоритетными, и наши компании готовы приступить к работе. Что касается проектов, отмеченных Вашим превосходительством, хотел бы сказать, что мы высоко оцениваем совершенные под Вашим руководством до сих пор визиты, в том числе очень успешные визиты заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Вашей страны в Иран. Мы намерены работать по этим направлениям в рамках коридоров Север-Юг и Юг-Запад. Сюда входят производство электроэнергии, сотрудничество в энергетическом секторе, по гидроузлам «Худаферин» и «Гыз галасы» и другие вопросы. Очень рады, что в ходе визитов Ваших официальных лиц в Иран по этим проектам был достигнут стремительный прогресс, и теперь мы можем обладать более протяженной совместной границей дружбы между нашими странами», - сказал Джавад Зариф.