Глава представительства ЕС выразил надежду на скорое проведение бизнес-форума Европа-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Надеемся на скорое проведение бизнес-форума Европа-Азербайджан, отложенного в прошлом году.

Об этом на церемонии открытия проекта "Альтернативное решение споров и дополнительная поддержка развитию специализированных судов в Азербайджане», реализуемого ЕС и министерством юстиции, сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, в связи с этим будет проведен регулярно проводимый опрос бизнес-среды..

Янкаускас отметил, что в последующие годы Азербайджану предстоит провести большую работу: "Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Международные партнеры, международный бизнес приглашаются на освобожденные территории, выражается намерение о совместном сотрудничестве, планируется поставка передовых современных технологий, цифровых технологий. Будем надеяться, что бизнес-компонент в этой сфере между Азербайджаном и ЕС усилится. С чувством удовлетворения хочу отметить, что делегация ЕС является одним из важных партнеров в представлении альтернативных средств именно в этих вопросах".

(Текст: Кямаля Сеидова)