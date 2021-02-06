Представители дипкорпуса находятся в Джоджуг Марджанлы - репортаж Trend TV (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане прибыли в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщает в субботу Trend, представители дипломатического корпуса ознакомятся с ситуацией в селе Джоджуг Марджанлы.

Затем они отправятся в город Джебраил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)