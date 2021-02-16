Оккупированные из-за предательства НФА земли были освобождены благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева - депутат

БАКУ /Trend/ - Оккупированные Арменией из-за предательства НФА земли были освобождены в результате продуманной политики Президента Ильхама Алиева, была восстановлена территориальная целостность нашей страны.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сказал, что заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, по сути означало полную победу Азербайджана и капитуляцию Армении.

По словам депутата, предательство НФА, находящегося в то время у власти, и вызванные им в стране противостояние, анархия, хаос привели к оккупации наших земель.

"Узурпация власти НФА, его предательство по отношению к народу, создали благоприятные условия для армянских вандалов, которые, умело воспользовавшись этим, оккупировали наши земли.

Тот факт, что некомпетентные члены правительства НФА, в частности тогдашний госсекретарь, спикер парламента, министр обороны, министр внутренних дел, заняли не соответствующую интересам народа позицию, привел к оккупации азербайджанских земель", - отметил Джавид Османов.

Он подчеркнул, что если к власти в 1993 году не пришел бы великий лидер Гейдар Алиев, то Азербайджан мог столкнуться с еще большими проблемами, и еще большая часть наших земель оказалась бы под армянской оккупацией.

"Отбросы тандема НФА-Мусават 90-х годов и сегодня объединяются вокруг антинационального совета, вокруг ПНФА и продолжают свои гнусные деяния. Однако сегодня мы очень рады, что благодаря отваге нашей храброй армии на поле боя под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, успешной политике главы нашего государства в области дипломатии и информационной войны наши земли были освобождены от оккупации. Оккупированные в то время из-за предательства НФА земли были сегодня освобождены благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева", - добавил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)