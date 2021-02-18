Необходимо активизировать железные дороги между Ираном и Азербайджаном - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Железные дороги и приграничные возможности между Ираном и Азербайджаном должны активизироваться.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с губернатором северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммедом Рза Пурмохаммади в Тебризе, сообщает в четверг Trend.

По словам Зарифа, пользуясь возможностью в ирано-азербайджанских отношениях, надлежащие структуры и частный сектор должны прикладывать серьезные усилия, МИД Ирана также готов сотрудничать в этой сфере.

Министр добавил, что провинция Восточный Азербайджан и Тебриз играют важную роль в развитии торговых и экономических отношений с соседними странами.

Глава МИД Ирана добавил, что недавно посетил страны региона и ознакомился с условиями на границе в Джульфе: "Потенциальные возможности, в том числе активизация железных дорог и приграничных возможностей, создадут условия для активного участия в международных коридорах и рынках региона".

В свою очередь губернатор отметил, что ввод в эксплуатацию Худаферинского приграничного терминала и начало работы железной дороги Джульфа-Нахчыван расширят экономические и торговые отношения Ирана и Азербайджана: "В частности, открытие этой дороги важно для выхода Ирана на рынки соседних и евразийских стран. В связи с этим надлежащие структуры провинции Восточный Азербайджан разработали экономически обоснованный план".

Губернатор добавил, что Иран готов активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Отметим, что в Иране создан комитет по развитию торговли с Азербайджаном, в который назначен губернатор провинции Восточный Азербайджан Мохаммед Рза Пурмохаммади.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)