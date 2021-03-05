«Женский взгляд» с Оксаной Пушкиной и Хиджран Гусейновой на платформе «Baku Network» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе «Baku Network» состоялась видеоконференция на тему «Женский взгляд: вызовы времени» с участием известной российской телеведущей, депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной, председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса АР, доктора политических наук Хиджран Гусейновой и директора Экспертного центра «Baku Network» Гюльнары Мамедзаде.

Депутаты России и Азербайджана обсудили вопросы гендерной политики, повышения роли женщин в политике и социуме, создания дополнительных возможностей для самореализации женщин в бизнесе, предложили механизмы, способствующие развитию женского лидерства и обретению женщинами своего места на новом инновационном рынке труда. Хиджран Гусейнова и Оксана Пушкина также предложили организовать рабочую встречу с участием российских и азербайджанских парламентариев по законопроекту о профилактике бытового насилия.