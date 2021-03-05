Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции в связи с крушением вертолета

БАКУ /Trend/ - Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем пятого марта состоялся телефонный разговор.

Об этом в пятницу сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров.

Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате крушения военного вертолета ВВС Турции.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы реализации Протокола и Планов действий, подписанных по итогам прошедшего 19 февраля в Анкаре 9-го заседания Азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Состоялся также обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)