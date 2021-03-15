У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Политическая напряженность в Армении растет. Эта страна находится на грани гражданской войны, и в ней идет серьезная борьба за власть.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

К сожалению, отметил он, в сложившейся ситуации в Армении все еще есть те, кто занимает реваншистскую позицию и хочет помешать реализации соглашения от 10 ноября 2020 года, в котором отражена ее капитуляция.

"Во главе этих реваншистских сил стоят такие убийцы и преступники, руки которых залиты кровью азербайджанского народа, как Кочарян и Саргсян. Они озвучивают абсурдные идеи о реванше и изменении ситуации в Карабахе. Ранее президент Армении Армен Саркисян также высказал абсурдное мнение по поводу новой войны. Судя по всему, они до сих пор не осознали реальность.

Сегодня Армения препятствует выполнению соглашения от 10 ноября и пытается замедлить этот процесс. В частности, армянская сторона пытается отсрочить выполнение условия соглашения об открытии коммуникаций. Но у них ничего не получится. Сегодня у Армении нет сил взять реванш и начать новую войну.

В ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан разрушил созданный армянами за 30 лет миф о "неприступных" укреплениях, построенных на наших территориях, и уничтожил армянскую армию. Армения не сможет оправиться от этого поражения на протяжении десятков лет. По сообщениям армянских СМИ, в этой стране сокращаются военные расходы, она не в состоянии даже платить зарплату военнослужащим, там не выплачивают пособия семьям погибших на войне военнослужащих.

Сегодня Армения находится в состоянии политического и социально-экономического хаоса, ее будущее под вопросом. В такой ситуации идея мести Армении и срыва реализации соглашения от 10 ноября просто абсурдна. Армянская армия была уничтожена в 44-дневной войне, таким образом был развенчан 30-летний миф.

В этой ситуации у Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации. С этой точки зрения считаю, что соглашение должно выполняться в независимости от того, кто находится у власти в Армении", - подчеркнул Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)