Премьер Азербайджана встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по обмену опытом между Турцией и Азербайджаном в сферах растениеводства, животноводства, аграрного страхования, образования в аграрной сфере, управления водными ресурсами, охраны и развития окружающей среды, зеленой энергетики, а также восстановления освобожденных азербайджанских территорий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)